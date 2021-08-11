القاهرة للأدوية تحقق أرباحا بقيمة 126.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بعد الضريبة إلى 126.910 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 109.140 مليون جنيه بالسنة المقارنة.

وصعدت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.059.834 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.006.640 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 267.277 مليون جنيه مقابل 260.412 مليون جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 8.5 جنيه مقابل 9.5 جنيه بالعام المقارن.

وأرجعت شركة القاهرة للأدوية السبب وراء زيادة أرباحها إلى التركيز على المستحضرات ذات الربحية العالية.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.