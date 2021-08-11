في عملية سرقة قياسية .. قراصنة يسطون على 600 مليون دولار من العملات المشفرة

فرانس برس _ أعلنت شبكة “بولي نتورك” المتخصصة في تحويل العملات المشفرة أمس الثلاثاء، عن تعرض أنظمتها الأمنية إلى عملية قرصنة إلكترونية حين قام قراصنة باختراق لهذه الأنظمة وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

ونشرت شبكة “بولي نتورك” التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات “إيثيريوم” و”بينانس تشين” و”أوكس بوليغون”. وهددت “بولي نتورك” بالاستعانة بالشرطة، لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة “التوصل إلى تسوية”.

ووجهت “بولي نتورك” رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها “كمية الأموال التي قمتم بسرقتها هي الأكبر في عالم ’ديفي‘”، في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي.

وأضافت “هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة”. ولم ترد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل فوري على طلبات للتعليق.

وقالت “بولي نتورك” في سلسلة تغريدات “نأسف للإعلان أننا تعرضنا لهجوم” وتم تحويل أصول إلى حسابات يسيطر عليها القراصنة”.

كما نشرت عناوين يستخدمها المخترقون. ولم ترد “بولي نتورك” على طلب للتعليق، لكن مستخدمي تويتر أجروا حسابات وقدروا غنيمة القراصنة الإلكترونيين بنحو 600 مليون دولار.