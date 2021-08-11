التوفيق للتأجير التمويلي تحقق 96.1 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي – ايه. تي.ليس ، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة ليصل إلى 96.107 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 35.741 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.

وصعدت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 323.431 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 249.955 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 165.680 مليون جنيه، مقابل 82.759 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.69 جنيه مقابل 0.25 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح التوفيق للتأجير التمويلي إلى 96.049 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 35.690 مليون جنيه بالنصف المقارن.