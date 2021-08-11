جولدمان ساكس يقلص توقعات الطلب على النفط في الصين مع تزايد مخاوف سلالة دلتا

– خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته للطلب على النفط للصين في الشهرين القادمين، مشيرا إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الموجة القادمة من الإصابات بسلالة دلتا.

وقال البنك الأمريكي، الذي قلص بالفعل توقعاته الشهر الماضي لطلب السوق الناشئة بسبب السلالة المتحورة دلتا، في مذكرة صادرة يوم الثلاثاء إنه يتوقع حاليا تضرر الطلب بواقع مليون برميل يوميا في الصين.

لكن البنك قال إن التأثير الصافي من سلالة دلتا على توقعه للطلب العالمي على النفط يظل معتدلا وقلص توقعه للطلب في الشهرين القادمين إلى 97.8 مليون برميل يوميا من 98.4 مليون برميل يوميا محققة في يوليو.

ودخل أحدث ارتفاع للإصابات بكوفيد-19 في الصين أسبوعه الرابع في ظل تفشي سلالة دلتا الشديدة العدوى في أكثر من عشر مدن منذ 20 يوليو.

وهبطت أسعار النفط يوم الأربعاء إذ يقلص محللون توقعاتهم للطلب على الوقود في الصين عقب فرض قيود على التنقل بسبب انتشار فيروس كورونا، مما يعادل أثر توقعات إيجابية للطلب الأمريكي على الوقود.

وكرر البنك قوله بأن حافز الصعود للنفط ينتقل إلى العرض من الطلب، إذ أنه يتوقع أن يأتي ارتفاع الإنتاج في يوليو من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول متحالفة معها (أوبك+) أقل من التوقعات.

ويتوقع جولدمان انكماش عجز سوق النفط إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة مع وصول تأثير دلتا إلى ذروة، لكنه يتوقع أن تكون صدمة الطلب مؤقتة بينما يستمر نقص الإمدادات.