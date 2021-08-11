مبيعات السيارات في الصين تتراجع 11.9% خلال يوليو

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وكالات _ أظهرت بيانات للقطاع اليوم الأربعاء، أن مبيعات السيارات في الصين انخفضت 11.9% في يوليو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.
وكشفت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أن المبيعات الإجمالية في أكبر سوق للسيارات في العالم بلغت 1.86 مليون سيارة في يوليو.
وكانت مبيعات شركة تسلا من السيارات صينية الصنع في الصين، تراجعت بشكل حاد الشهر الماضي بعد سلسلة من الدعاية السلبية التي بلغت ذروتها في استدعاء كل سيارة تقريباً باعتها الشركة.
وأعلنت شركة تسلا عن شحنات محلية من الصين بلغت 8621 وحدة فقط في يوليو، وهو انخفاض بنسبة 69% عن شهر يونيو عندما قام مصنع تسلا في شنغهاي بشحن 28138 سيارة إلى السوق المحلية.
ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى 24347 مقابل 5017، مع توجه معظم تلك المركبات إلى أوروبا. وهذا يعني أن إجمالي شحنات تسلا في الصين في يوليو انخفض بنسبة 0.6% فقط إلى 32968.
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