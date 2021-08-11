أرباح طاقة الإماراتية ترتفع 86% في الربع الثاني إلى 1.4 مليار درهم

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سي ان بي سي _ ارتفعت أرباح شركة طاقة الإماراتية بالربع الثاني من العام بنسبة 86% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم.
كما ارتفعت الأرباح في النصف الأول من العام الجاري بنحو 94% إلى 2.8 مليار درهم.
وأعلنت الشركة عن الدفعة الثانية للتوزيعات النقدية عن الفترة بقيمة 618 مليون درهم تطبيقًا لسياستها في توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
وحققت طاقة الإماراتية إيرادات مالية في الفترة بقيمة 22.2 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام الماضي.
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