الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر مقابل اليورو

وكالات – ارتفع الدولار الأمريكي ليلامس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر مقابل اليورو مع تزيد توقعات المستثمرين بأن بيانات الوظائف الأمريكية القوية قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن يبدأ قريبا تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، لثالث جلسة على التوالي وسجل أعلى مستوى له في حوالي ثلاثة أسابيع. وفي أحدث المعاملات كان المؤشر مرتفعا 0.13% عند 93.064 .

واتخذ الدولار مؤخرا منحنى صعوديا مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما أضعفت احتمالات تقليص مجلس الاحتياطي لإجراءات التحفيز أسعار السندات.

وذكرت وزارة العمل الأميركية في مسح شهري يوم الإثنين أن الوظائف الشاغرة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو بينما زاد التوظيف أيضا.

جاء ذلك عقب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الصادر يوم الجمعة والذي أظهر زيادة في الوظائف بلغت 943 ألفا في يوليو، وهو رقم أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته والبالغ 870 ألفا.

وتراجع اليورو 0.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1718 دولار.

وارتفع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 110.57 ين.