المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز يغلقان عند ذروة قياسية

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وكالات – سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق، يوم الثلاثاء؛ بدعم من مكاسب الأسهم الحساسة لأداء الاقتصاد بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة إنفاق على البنية التحتية قيمتها تريليون دولار.
وقد يتيح المشروع، الذي يذهب الآن إلى مجلس النواب، أكبر استثمار للبلاد في عقود في الطرق والجسور والممرات المائية.
وجاءت أسهم الطاقة والصناعة والموارد الأساسية، التي من المنتظر أن تستفيد من التعافي الاقتصادي، في مقدمة القطاعات الرابحة. وتلقت أسهم الطاقة دعما إضافيا من صعود أسعار النفط بأكثر من 2%.
وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 163.05 نقطة، أو 0.46%، إلى 35264.90 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 4.40 نقطة، أو 0.10%، ليغلق عند 4436.75 نقط.
لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق منخفضا 71.98 نقطة، أو 0.48%، عند 14788.20 نقطة.
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