النفط يصعد أكثر من 2% بدعم من توقعات بتحسن الطلب على الوقود في أمريكا

وكالات – صعدت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم الثلاثاء متعافية من خسائر الجلسة السابقة بدعم من علامات على تزايد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة على الرغم من زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 .

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.59 دولار، أو 2.3%، لتسجل عند التسوية 70.63 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار، أو 2.7%، لتنهي الجلسة عند 68.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي 2.5% في جلسة الاثنين، وسجلا الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما في أشهر بفعل قفزة في الإصابات بالفيروس في دول رئيسية مستهلكة للنفط.

لكن استهلاك البنزين في الولايات المتحدة من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 8.8 مليون برميل يوميا في 2021، ارتفاعا من 8 ملايين برميل يوميا في 2020.

ومع هذا قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن استهلاك البنزين سيبقى دون مستويات 2019 حتى نهاية 2022 مع مواصلة أعداد كبيرة من الناس العمل من المنزل.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم أن من المرجح أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير سجلت هبوطا الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار والذي قد يشكل أكبر استثمار للبلاد في عقود في الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية.

وقال محللون إنه في حال سريان المشروع فإنه سيعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية.