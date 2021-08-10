العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027

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– قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن “الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها”.
وبين جهاد أن “الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية”.
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