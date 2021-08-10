- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار يمثل أولوية رئيسية للرئيس الأمريكي جو بايدن، في انتصار للبيت الأبيض، يمكن أن يوفر أكبر استثمار للبلاد في عقود في الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية.
جاءت الموافقة بأغلبية 69 مقابل 30 صوتا في المجلس المؤلف من 100 عضو. وصوت 19 جمهوريا لصالح مشروع القانون.
وفور انتهاء التصويت، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ التصويت على حزمة إنفاق إضافية بقيمة 3.5 تريليون دولار يخطط الديمقراطيون لتمريرها دون أصوات الجمهوريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.