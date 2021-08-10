مال وأعمال

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

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– أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار يمثل أولوية رئيسية للرئيس الأمريكي جو بايدن، في انتصار للبيت الأبيض، يمكن أن يوفر أكبر استثمار للبلاد في عقود في الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية.

جاءت الموافقة بأغلبية 69 مقابل 30 صوتا في المجلس المؤلف من 100 عضو. وصوت 19 جمهوريا لصالح مشروع القانون.

وفور انتهاء التصويت، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ التصويت على حزمة إنفاق إضافية بقيمة 3.5 تريليون دولار يخطط الديمقراطيون لتمريرها دون أصوات الجمهوريين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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