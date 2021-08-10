تنمية للتمويل متناهي الصغر: 5 مليارات جنيه تعاملات متوقعة عبر بطاقات ميزة خلال عام

إسلام فضل – قال عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، إن حجم التعاملات المتوقعة من بطاقات ميزة خلال العام الأول من التشغيل سيصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأضاف أبو عش، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال على هامش مؤتمر الشركة اليوم، أن تنمية للتمويل متناهي الصغر تستهدف إصدار نحو 400 ألف كارت ميزة خلال 15 شهرًا، وأنها تخطط لإصدار 250 ألف كارت سنويًا.

وأشار إلى أن الشركة ستتيح إمكانية الاقتراض عبر بطاقة ميزة وذلك بالتعاون مع بنك مصر.

وأوضح أبو عش أن شركة تنمية تتواجد بالسوق المصرية في 25 محافظة، من خلال 286 فرعا ونحو 5000 موظف.

وأشار إلى أن تنمية تعد أول شركة خارج القطاع المصرفي تحصل على موافقه البنك المركزي المصري المصري لطرح بطاقة ميزة للعملاء.