البنك المركزي المصري: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4.6% في يوليو

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إسلام فضل – أعلن البنك المركزي المصري المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4.6% في يوليو مقابل 3.8% في يونيو الماضي.
ولا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب، مثل: المواد الغذائية.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.6% في يوليو 2021، مقابل معدلا سالبا قدره 0.1% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.1% فى يونيو 2021.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 5.4% في يوليو على أساس سنوي من 4.9% في يونيو.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9% مقارنة مع 0.2% في يونيو.
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