مال وأعمال

إضراب لسائقي القطارات في ألمانيا احتجاجا على الرواتب

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العربية دوت نت – صوت اتحاد سائقي القطارات في ألمانيا لصالح إضراب عام، احتجاجا على الرواتب.

وسيشمل الإضراب قطارات الركاب والشحن، ويبدأ الساعة السابعة من مساء اليوم على أن ينتهي ظهر الجمعة.

ويضيف هذا الإضراب المتاعب التي يمر بها قطاع النقل عموما، بعد أشهر من الشلل بسبب جائحة كورونا.

كما يأتي في ذروة عطلة الصيف في أوروبا، والتي ينتظرها الملايين بعد إجراءات الإغلاق التي ألغت غالبية مظاهر العطلة في الصيف الماضي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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