الاستثمارات الجديدة بالسعودية ترتفع 36% في الربع الأول من 2021 على أساس سنوي

وكالات – واصلت الاستثمارات الجديدة في السعودية نموها وحققت زيادة سنوية بلغت 36.2% للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حيث وصل إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 478 ترخيصا.

ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار.

واوضح التقرير، الصادر عن وزارة الاستثمار، استحواذ قطاع الصناعة والتصنيع على النسبة الأكبر من التراخيص الصادرة حيث بلغت 114 ترخيصا، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية حيث حقق 78 ترخيصا.

وحصل قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية على 78 ترخيصا، فيما جاء القطاع المهني والعلمي رابعا حيث سجل 62 ترخيصا، يليه الاتصالات وتقنية المعلومات بـ41 ترخيص.