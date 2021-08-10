- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.
وقفز مجمل الربح إلى 132.075 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 93.834 مليون دولار بالفترة المقارنة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 29.508 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.479 مليون دولار بالنصف المقارن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القابضة المصرية الكويتية تحقق 109.3 مليون دولار أرباح مجمعة النصف الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.