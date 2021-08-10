القابضة المصرية الكويتية تحقق 109.3 مليون دولار أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة القابضة المصرية الكويتية خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.

وقفز مجمل الربح إلى 132.075 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 93.834 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 29.508 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.479 مليون دولار بالنصف المقارن.