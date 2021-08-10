تنمية تدرس التقدم للرقابة المالية للحصول علي رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إسلام فضل _ كشف عمرو أبو عش المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تدرس خلال الفترة القادمة التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي رخصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أبو العش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الشركة تستهدف التقدم قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلي أن تنمية ضخت تمويلات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 2.5 مليار جنيه، لحوالي 182 ألف عميل.

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