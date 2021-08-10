نايل سات تحقق أرباحا بقيمة 18.2 مليون دولار خلال النصف الأول

رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة المصرية للأقمار الصناعية- نايل سات، إلى 18.198 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 19.564 مليون دولار بالنصف المقارن.

وانخفضت ايرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 59.493 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 63.787 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي مصروفات النشاط خلال نفس الفترة إلى 50.056 مليون دولار مقابل 46.738 مليون دولار بالفترة المقارنة العام الماضي.

وانخفض مجمل الربح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 9.437 مليون دولار مقابل 17.048 مليون دولار بالنصف المناظر,

وبلغ نصيب السهم في صافي أرباح الفترة 0.49 دولار مقابل 0.52 دولار بالفترة المقارنة.