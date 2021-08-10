بنك مصر يضخ تمويلات بقيمة 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إكسبريس أون لاين

إسلام فضل _ قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك ضخ تسهيلات إئتمانية منذ شهر أكتوبر 2020 حتي الآن عبر قرض إكسبريس أون لاين بقيمة 9 مليارات جنيه.

وأوضح عاكف خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، أن قرض إكسبريس أون لاين أول قرض رقمي متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك، مشيرًا إلي البنك أطلق حتي الأن نحو 3 ملايين بطاقة ميزة حتي الآن.

وأشار أن هذه الفرض تعد طفرة في مجال تمويل المشروعات؛ حيث يُمكّن عملاء البنك من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين.

ولفت أن طلب التمويل يعد من أسرع القرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.