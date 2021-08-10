تنمية تضخ تمويلات بقيمة 18 مليار جنيه خلال 11 عاما

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إسلام فضل _ قال عمرو أبو عش المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، أن شركة تنمية ضخت تمويلاا بنحو 18 مليار جنيه منذ إطلاق الشركة في 2009 حتي الآن.
وأضاف أبو العش خلال توقيع اتفاقية رقمنة المدفوعات الرقمية عبر كارت ميزة بالتعاون مع بنك مصر، اليوم الثلاثاء، أنهاستفاد منها 1.5 مليون عميل، لافتا إلى أن تنمية تقرض يوميا 20 مليون جنيه.
وذكر أن الشركة ستتيح إمكانية القروض عبر بطاقة ميزة وذلك بالتعاون مع بنك مصر .
وأوضح أن الشركة تتواجد داخل السوق المصري من خلال 25 محافظة،بها 286 فرعا ونحو 5000 موظف.
وأشار إلي أن تنمية تعد أول شركة خارج القطاع المصرفي تحصل علي موافقه البنك المركزي المصري المصري لطرح بطاقة ميزة للعملاء.
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