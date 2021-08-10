مال وأعمال

البنك المركزي المصري يوافق لشركة تنمية علي طرح بطاقة ميزة للعملاء

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إسلام فضل _ قال عمرو أبو عش المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، إن تنمية تعد أول شركة خارج القطاع المصرفي تحصل علي موافقه البنك المركزي المصري المصري لطرح بطاقة ميزة للعملاء.

وأضاف أبو عش خلال توقيع اتفاقية رقمنة المدفوعات الرقمية عبر كارت ميزة بالتعاون مع بنك مصر، أن ذلك التوقيع سيسهم في تنفيذ عملية رقمنة العملاء لتنفيذ المدفوعات الرقيمة والتحويلات عبر ميزة.

وذكر أن الشركة ركزت خلال العاميين الماضيين علي تنفيذ خطة لعمليات التحول الرقمي، مؤكدًا أن كافة التعاملات في المستقبل مع العملاء ستكون عبر الرقمنة فقط.

وأشار إلي أن الشركة استقطبت فريق يعمل في تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع العملاء، مصيفًا أن الشركة تمتلك 268 فرعًا في 25 محافظة.

وأطلق البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات كارت ميزة الذي يعد أول كارت ذا علامة تجارية مصرية للمدفوعات الإلكترونية محليا في يناير 2019.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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