البورصة تصعد 0.49% ختام التعاملات.. وسهم CIB يقفز 1.67%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49%، وأغلق عند مستوى 10853 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.67%، وأغلق عند مستوى 59.71 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44% و 0.26% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.908.988 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 55.557 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 83 شركة مقابل تراجع 87 بينما لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 10.789 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 42.299 مليون جنيه، مقابل 31.510 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.204 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 16.350 مليون جنيه، مقابل 11.146 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.993 مليون جنيه، منها 14.123 مليون جنيه للمؤسسات، و1.870 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 90.18% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 3.78% والعرب على6.03% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.39% من تعاملات اليوم مقابل 81.60% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 36.54 40.19 9.99 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 33.12 36.37 9.81 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 54.45 59.03 8.41 المنصورة للدواجن 36.97 39.97 8.11 المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس 14.67 15.8 7.7

الأسهم الأكثر انخفاضا