الاتحادان المصري والأفروأسيوي للتأمين يستعرضان فرص القطاع بعد كورونا.. 19 سبتمبر

محمد مصطفى _ ينظم الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الأفروأسيوي وإعادة التأمين، ملتقى شرم الشيخ السنوي 3 للتأمين وإعادة التأمين، والمؤتمر 27 للاتحاد الأفرو-آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وذلك تحت عنوان: “الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين : فرص ما بعد كوفيد -19″.

وأوضح يوسف فاسي رئيس الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أن الملتقى سيقام فى شرم الشيخ خلال الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر على مدى ثلاثة أيام سيتم مناقشة دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين، واستراتيجيات الاستدامة والشمول المالي، ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين، والتميز في تطوير نماذج الأعمال، وقدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة ما بعد كوفيد 19.

وأشار فاسي إلى أن توأمة المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين، ومؤتمر شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين، تأتي ضمن جولة جديدة من التنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمى والعالمي، للإرتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين.

وتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون كبرى الشركات وخبراء التأمين الدوليين، والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.

وأوضح فاسي أن الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق، سيكون ضيف شرف الملتقى هذا العام، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ يأتي فى إطار للتأكيد على أن مصر مازالت مقصداً سياحياً جاذباً لعقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ذات الطبيعة الدولية بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الاعلام المحلية والعالمية .

من جانبه، صرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن المؤتمر يهدف الى إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين بسبب وباء كورونا، والتغلب عليها والدروس المستفادة من هذه الازمة، ورؤية صناعة التأمين لحقبة ما بعد كوفيد -19.

وأشار إلى أن الملتقى يعد بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصرى وأسواق التأمين الأقليمية والعالمية، وفتح فرص جديدة من نوعها من أجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر لضمان نجاحها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين، قائلا:” إن الملتقى يمثل بلا شك فرصة حقيقية لكافة المشاركين على المستوى المحلى والعربى والعالمى للتعرف على الأفاق المستقبلية للتأمين على مستوى صناعة التأمين العالمية”.