وزيرة التجارة: نسعى إلى استثمار طاقات شباب الصعيد في المشروعات الصناعية والإنتاجية

إسلام فضل _ أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعةو الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، علي أن الدولة تعمل علي توفير كافة امكانياتها للنهوض بالصعيد و تحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظاتها.

وأوضحت جامع في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك من خلال تحسين البنية الاساسية و تطوير المرافق و رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن التوجيهات الرئاسية مهتمة باستثمار طاقات شباب واهالي الصعيد في المشروعات الصناعية والإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم من خلال المشروعات الصناعية بفئاتها الكبرى و المتوسطة و الصغيرة لاستكمال منظومة التنمية المستدامة بفرص عمل مستقرة و ناجحة تساعد المواطنين علي تحسين معيشتهم و ترفع مستواهم الاقتصادي وتشارك بفاعلية في تعميق المنتج المحلي بمحافظات الصعيد للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والقدرات البشرية بهذه المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية و الثروات المعدنية.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي قامت بها نيفين جامع علي رأس وفد من قيادات وزارة التجارة و الصناعة و جهاز تنمية المشروعات لمحافظتي قنا والأقصر، وقد رافق الوفد خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والنائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

وشملت الزيارة تفقد المجمعات الصناعية بالمحافظتين و الالتقاء بالمستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للتعرف علي احتياجاتهم و العقبات التي تواجههم و خططهم لزيادة الانتاج و تنوعه و سبل دعم الدولة لهم للوصول إلى ذلك.

وذكرت جامع أنه جاري تطوير منطقتين صناعيتين في قنا و هما ( القفط و هو ) بهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق واقامة تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات تتناسب مع المتطلبات الصناعية و الاستثمارية الطموحة لمحافظة قنا وتضم كافة انماط المشروعات الكبيرة و الصغيرة لتتناسب مع كافة أنواع الاستثمار.

وأشارت جامع إلى انها قامت و الوفد المرافق لها بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة “هو” الصناعية و المزمع طرحه قريبا للمستثمرين و الشباب من ذوي الخبرة و الخريجين الراغبين في اقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة.

ويضم المجمع 420 وحدة صناعية بمساحات تبدأ من 216 متر مربع للوحدة وحتى مساحة 540 متر مربع مخصصة بالكامل للأنشطة الهندسية و اشارت الي ان الطرح والتخصيص سيتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز تنمية المشروعات الذي سيقدم ايضا كافة الخدمات التأسيسية و التمويلية و الفنية التي تحتاجها تلك المشروعات.

ونوهت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية باقامة مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة الصعيد والتوسع في تمويل هذه النوعية من المشروعات وتقديم كافة وسائل الدعم المالي و الفني للشباب و المواطنين الراغبين في اقامة مشروعات صناعية متوسطة أو صغيرة.

وقالت إن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع مختلف جهاتالدولة، موضحة أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة ( غذائى ، هندسى ، كيماوى ، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء ) باجمالى تكلفة تصل الى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل ، ويضم المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع.

وتابعت أن المجمع تم طرحه امام المستثمرين خلال شهر اكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات وجاري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ اجراءات التشغيل وبدء الانتاج للوحدات التى تم تخصيصها.

ولفتت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي توفير التمويل اللازم للحاصلين علي هذه الوحدات للبدء في نشاطهم الصناعي مع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية و التسويقية و الفنية لضمان نجاح هذه المشروعات و استمرارها.