زوهو تطلق كانفاس لإعادة تصور تجربة إدارة علاقات العملاء للشركات في مصر

إسلام فضل _ أعلنت شركة التكنولوجيا، زوهو كوربوريشن، عن طرح “كانفاس” (Canvas) لبرنامج زوهو لإدارة علاقات العملاء Zoho CRM.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن البرنامج عبارة عن استوديو تصميم فريد من نوعه لإضفاء الطابع الشخصي على إدارة علاقات العملاء CRM.

وأضافت أن “كانفاس” تمكن الشركات في مصر من إنشاء واجهات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها التي تكون أكثر ملائمة لدور كل موظف، من دون إشراك أخصائي تكنولوجيا معلومات أو مطور. كما يساعد على تبسيط تطبيقات إدارة علاقات العملاء المعقدة ويحولها إلى تجارب مبسطة وسياقية موجهة للموظف.

كما يؤدي تخصيص البيانات وسير العمل إلى جعل نظام إدارة علاقات العملاء معقداً للغاية بالنسبة لمعظم الموظفين، فيما يتطلب إضفاء طابع شخصي على تجربة إدارة علاقات العملاء لتتناسب مع دور كل موظف جهود وتكاليف تطويرية مفرطة.

وكنتيجة مباشرة لهذا التعقيد، تنخفض الانتاجية وتقل مستويات الموظفين ويصبح تبني نظم إدارة علاقات العملاء أكثر صعوبة مما قد ينعكس بالتالي على تدنّي العائد الاستثماري. ولكن مع “كانفاس”، يمكن للشركات من مختلف الأحجام تفادي هذه المشكلات والاستفادة من اتساع نطاق الخصائص الوظيفية التي يقدمها برنامج عام الأغراض لإدارة علاقات العملاء والتجربة المتخصصة التي يوفرها برنامج عمودي لإدارة علاقات العملاء.

ومن خلال “كانفاس”، تواصل منصة تجربة العملاء لدى زوهو التركيز على بناء نظام من التجارب يعمل على تبسيط اقتصاد التجربة للعلامات التجارية وكل أصحاب المصلحة. وبدءاً من تخطيط وإنشاء تجارب عملاء متنوعة ووصولاً إلى تقديمها وتطويرها لتواكب المتطلبات المستقبلية، يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء من زوهو Zoho CRM المنظمات من مختلف الأحجام على تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين أوجه التعاون مع المساهمين، وزيادة نجاح العملاء.

وقال “حيدر نظام”، رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “توفر العديد من برامج إدارة علاقات العملاء بالفعل قدراً كبيراً من مزايا التخصيص لتجارب العملاء، لكن هذه المزايا لا تنطبق على تجارب الموظفين، وكنتيجة لذلك.

وأشار نظام إلى أن الجميع يستخدم بفس النظام ويدفعون ضريبة الانتاجية بدون أي سبب. أما الآن ومن خلال توفيرنا لـ”كانفاس” فقد أصبح بإمكاننا أن نشهد واقعاً يكون فيه النظام مصمماً بطابع شخصي حسب متطلبات الدور.