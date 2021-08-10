أسعار سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2022 بزيادة حتى 35 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – قدمت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكلاء كيا ورينو في السوق المحلية، موديل 2022 من العلامة الكورية كيا جراند سيراتو بأسعار تبدأ من 319 ألف و900 جنيه، إلى 414 ألف و900 جنيه.

وتنتمي كيا جراند سيراتو موديل 2022 لنمط السيدان العائلية، وجاءت بزيادات تراوحت بين 10 آلاف وحتى 35 ألف جنيه، بالمقارنة مع الشكل القديم، مع إنضمام فئات جديدة للسيارة لأول مرة تقدم في السوق المصرية.

وأرسلت الشركة لشبكة موزعيها المعتمدين قائمة بأسعار الموديل الأحدث، وجاءت الفئة الأولى LXبنحو 319 ألف و900 جنيه، بدلا من 309 ألف و900 جنيه لموديل 2021، بفارق 10 آلاف جنيه.

وحددت الفئة الثانية LX FOبسعر329 ألف و900 جنيه.

وسعرت الفئة الثالثة EX CAM من السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بنحو 359 ألف و900 جنيه.

وبحسب القائمة السعرية المعلنة، جاءت أسعار الفئة الرابعة HIGHLINE بنحو 374 ألف و900 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزا TOPLINEقدمت بقيمة سعرية 414 ألف و900 جنيه، في مقابل 379 ألف و900 جنيه للموديل القديم، بزيادة 35 ألف جنيه.

وعلى صعيد أداء السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، زود الصانع الكوري مركبته بمحرك 1600 سي سي وبقوة 160 حصان مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن / متر، مع ناقل حركة من 6 سرعات أتوماتيك.

وتتسارع كيا جراند سيراتو من وضع الثبات 0 حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.6 ثانية، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، كما تأتي بسعة خزان وقود 50 لتر.