بنك الكويت الوطني – مصر يوافق على الشطب الاختياري من البورصة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، في جلسته المنعقدة اليوم على الشطب الاختياري من البورصة المصرية. وتضمنت قرارات المجلس وفقا لبيان البنك المرسل للبورصة اليوم، الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في شطب البنك، على أن يعرض المجلس على العمومية الجدول الزمني لعملية الشطب والتي يقدرها بثلاثة أشهر تقريبا من تاريخ اعتماد محضر العمومية من الجهة الإدارية المختصة. ووافق مجلس الإدارة على تعيين برايم كابيتال كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم البنك وذلك لعرضها على العمومية.

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