رئيس جهاز 6 أكتوبر: 84% نسبة تنفيذ مشروع JANNA بالمدينة بإجمالي 6720 وحدة

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن نسبة التنفيذ في مشروع JANNA بالمدينة، بلغت 84%، لافتا إلى أن المشروع يشتمل على 6720 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من100: 150 متر مربع، بإجمالي 280 عمارة.

وأضاف في بيان أن المشروع يتم تنفيذه في إطار خُطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من كل الأعمال بالمشروع نهاية العام الجاري بالمشروع.

وتفقد مسؤولو الجهاز أعمال تنفيذ الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، وشددوا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع على مساحة 155 فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية على بعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالى للمدينة.

وأشار إلى أن الموقع يتميز بوفرة المسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع والتى تشتمل على حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال، بالإضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمدة ديكورية، كما أن الكومباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية، وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.