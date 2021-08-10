بيراميدز للتنمية العمرانية ولافيردي مصر تحصلان على قرارين وزاريين لقطعتي أرض بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ حصلت شركتا بيراميدز للتنمية العمرانية ولافيردي مصر للاستثمار العقاري والتطوير على قرارين وزاريين لقطعتي أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، ليرتفع بذلك عدد القرارات الصادرة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى 74 قرارًا.

وقال اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة، إن شركة بيراميدز جروب للتنمية العمرانية، حصلت على القرار رقم 471 للقطعة رقم E2B، فيما حصلت شركة لافيردي مصر للاستثمار العقاري والتطوير العمراني على القرار رقم 250 والخاص بقطعة الأرض رقم R8/K1.

وتعمل شركة بيراميدز على عدة مشروعات رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتنوع ما بين أحياء سكنية ومولات تجارية، وهي كومباوند لاكابيتال، ومشروع باريس مول، ومشروع جراند سكوير مول، ومول الشانزليزيه، ومشروع بيراميدز بيزنيس تاور، ومول بيراميدز.

وفيما يتعلق بشركة «لافيردي مصر» للتطوير العقاري، فإنها تعمل على مشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة، الأول هو مشروع “لافيردي نيو كابيتال” على مساحة 35 فدانًا باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه في منطقة R8، والثاني مشروع «لافيردي كازيت» على مساحة 54 فدانًا باستثمارات 2 مليار جنيه.

وأشار أمين إلى أن عدد القرارات الوزارية الصدرة خلال العام الجاري ارتفع إلى 6 قرارات، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة بالعام الماضي 16 قرارًا، لافتًا إلى أن تلك القرارات تسمح للشركات بالبدء في الإنشاءات الخاصة بمشروعاتها.

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أمس، أسماء الشركات التي حصلت على تراخيص للأراضي التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، والتي بلغ عددها 24 شركة.

وبحسب القائمة التي نشرتها الشركة، فإن الأراضي تقع في المنطقتين MU23 وRO7، لإقامة مشروعات وأنشطة تنوعت بين التجاري إداري سكني، والتجاري إداري، والتجاري فقط، والتعليمي متمثلًا في إقامة حضانات ومدارس.

ووقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، بهدف بناء شراكة مستدامة في مجالات التعليم والبحث العلمي وفرص تدريب وتوظيف لطلاب الجامعة.

وتم توقيع المذكرة بحضور كل من اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء محمد عبد اللطيف، المدير العام للشركة، وفينسنت إيمري، رئيس فرع الجامعة بمصر، ومعتز غانم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جلوبال الجامعية.

وتقتصر المذكرة بين الطرفين على عدة نقاط من شأنها أن تساعد طلاب جامعة هيرتفوردشاير على مواكبة تطورات سوق العمل عن طريق برامج التدريب التي ستوفرها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطلاب الجامعة، وفرص العمل للطلاب المتميزين.