ايجيترانس تحقق 6.4 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت الشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، تراجعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 33%، ليصل إلى 6.420 مليون جنيه مقابل 9.576 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 21.8% لتصل إلى 123.502 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 101.426 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة بنسبة 16.9% ليصل إلى 32.464 مليون جنيه مقابل 27.769 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.205 جنيه مقابل 0.3 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت ايجيترانس ارتفاعا بصورة طفيفة في صافي الربح بعد الضريبة ليصل إلى 14.702 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 14.435 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له.

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 109.845 مليون جنيه مقابل 89.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة.