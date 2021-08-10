صندوق رؤية سوفت بنك يحقق أرباحا بقيمة 2.14 مليار دولار في الربع الأول

وكالات _ حققت وحدة صندوق رؤية التابعة لمجموعة سوفت بنك اليوم ربحا 2.14 مليار دولار في الربع الأول بعد مكاسب من محفظة شركات مدرجة قلص أثرها انخفاض أسهم في شركات مثل كوبانج للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وحققت الشركة اليابانية العملاقة سوفت بنك أرباحا سنوية قياسية في مايو فيما أشار مسؤولون تنفيذيون إلى المزيد من التحسن في استثمارات صندوق رؤية مثل شركة تطبيقات سيارات الأجرة الصينية ديدي جلوبال والشركة الناشئة فل تراك أليانس التي تعتبر خدمة أوبر بالنسبة للشاحنات.

وأدرجت تلك الشركات في نيويورك خلال الربع سنة لكن تحركا قامت الهيئات التنظيمية في الصين أضر بالتقييمات في وقت لاحق وأبرز المخاطر الصينية بالنسبة لسوفت بنك في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لخفض اعتمادها على أكبر أصل تملكه وهو حصة في عملاق التجارة الإلكترونية مجموعة علي بابا القابضة.

وما يزيد عن ثلثي محفظة صندوق رؤية الأول البالغ حجمه 100 مليار دولار تم إدراجه أو التخارج منه. ووزعت 27 مليار دولار على شركاء محدودين منذ التأسيس.

وتعزز سوفت بنك الاستثمار عبر صندوق رؤية الثاني الذي تعهدت بـ 40 مليار دولار من رأس ماله فيما نفذت الوحدة 47 استثمارا جديدا بـ 14.2 مليار دولار في الربع سنة بين أبريل ويونيو وحده.

وفي الربع الأول شملت مكاسب صندوق رؤية 310 مليارات ين من بيع أسهم في استثمارات من بينها شركة دور داش وأوبر تكنولوجيز. لكن صافي ربح الربع الأول انخفض 39% إلى 762 مليار ين.