البورصة تصعد 0.27% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 10830 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.99%، ليتداول عند مستوى 59.31 جنيه.

وارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بصورة طفيفة بنسبة 0.04%.

وسجلت تداولات البورصة 120.468 مليون جنيه على 155 شركة من خلال 4.163 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل ارتفاع 37 بينما لم تتغير أسعار 73.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 5.940 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 13.735 مليون جنيه مقابل 7.795 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 376.674 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 675.248 ألف جنيه ، مقابل 298.574 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.317 مليون جنيه، منها 4.753 مليون جنيه للمؤسسات، و1.564 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 36.54 40.19 9.99 غاز مصر 52.13 55.9 9.53 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 54.45 57.36 5.34 مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر 17.14 18.01 5.08 العالمية للاستثمار والتنمية 39.65 41.48 4.62

الأسهم الأكثر انخفاضا