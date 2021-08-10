بنك SAIB يحقق 12% نموا في الأرباح لتصل إلى 8.95 مليون دولار النصف الأول

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رنا ممدوح _ حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% ليصل إلى 8.951 مليون دولار، مقابل 7.976 مليون دولار بالنصف المقارن العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 5% لتصل إلى 197.798 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 209.186 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 131.382 مليون دولار مقابل 146.830 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 66.416 مليون دولار مقابل 62.356 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.60 دولار مقابل 0.53 دولار بالفترة المقارنة.
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