إم جي تتصدر ترتيب سيارات الركوب الأكثر مبيعا على أساس شهري في يونيو

شاهندة إبراهيم – حسمت العلامة الصينية إم جي مركز الصدارة بترتيب سيارات الركوب الأكثر مبيعا في شهر يونيو الماضي، إذ باعت نحو 3 آلاف و212 وحدة، في مقابل 1206 وحدات مباعة في الشهر المقارن من العام الماضي، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وسيطرت نيسان اليابانية المجمعة محليا على المركز الثاني بواقع بيع 2251 سيارة بدلا من 1203 وحدات مباعة.

وسجلت هيونداي الكورية مبيعات وصلت إلى 2215 وحدة سيطرت بها على المركز الثالث في مقابل1306 مركبات، وأعقبتها كيا مواطنتها بحجم بيع 1870 عربة مقارنة مع 610 سيارات.

وجاءت في المركز الخامس تويوتا اليابانية بعدما نجح وكيلها في تسويق 1383 وحدة، في مقابل 1043 سيارة، وتلتها شيري بحجم بيع 1329 مركبة بدلا من 566 عربة.

وحصلت سوزوكي على المركز السابع بحجم بيع 1264 وحدة في مقابل 112 عربة، فيما تمركزت فيات الإيطالية في المركز الثامن بعد أن توقفت مبيعاتها عند 1200 مركبة مقارنة مع 723 سيارة.

ونجحت شيفروليه في التمسك بقائمة الكبار بواقع 805 وحدات مباعة في مقابل 865 سيارة، ومن ثم أعقبتها بي واي دي المجمعة محليا بإجمالي بيع 793 مركبة، بدلا من 200 عربة.

وكان المركز الحادي عشر والثاني عشر من نصيب العلامتين الفرنسيتين سيتروين وبيجو محققين بيع522 و 502 على التوالي في مقابل 510 و515.

فيما حققت العلامات الأخري مبيعات إجمالية وصلت إلى1708 وحدة في مقابل 2358 سيارة، وفقا لاحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.