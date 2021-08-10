العز للسيراميك والبورسلين تحقق أرباحا بقيمة 52.1 مليون جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة، من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري لتحقق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 52.116 مليون جنيه، مقابل 20.989 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وارتفعت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 654.703 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 403.071 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 465.847 مليون جنيه مقابل 330.675 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وقفز مجمل الربح في النصف الأول من العام الجاري إلى 188.856 مليون جنيه، مقابل 72.396 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين صافي أرباح تشغيلية بقيمة 83.668 مليون جنيه، مقابل 4.673 مليون جنيه بالفترة المقارنة.