شيفروليه تتربع على قمة الماركات التجارية الأكثر مبيعا بمختلف أنواعها في يونيو

شاهندة إبراهيم – تربعت العلامة الأمريكية شيفروليه على قمة الماركات التجارية الأكثر مبيعا للمركبات بمختلف أنواعها بفارق كبير عن أقرب منافسيها، إذ حققت مبيعات قدرت بنحو 5 آلاف و27 وحدة على أساس شهري، مقابل 3 آلاف و838 عربة، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وحجزت إم جي الصينية مركز الوصيف بعدما باعت 3 آلاف و212 وحدة، بدلا من 1206 عربة.

وحققت نيسان مبيعات وصلت إلى 2578 مركبة مباعة في شهر يوينو الماضي، أودعتها في المركز الثالث، في مقابل 1501 وحدة.

وجاءت هيونداي في المركز الرابع بواقع بيع 2218 وحدة، مقارنة مع 1339 مركبة، تلتها تويوتا بإجمالي عدد وحدات مباعة 2112 سيارة مقابل 1694 عربة.

أما المركز السادس كان من نصيب كيا التي نجح وكيلها المحلي في مضاعفة مبيعاتها إلى 1870 وحدة مقابل 610 سيارة.

واستطاعت سوزوكي الحصول على المركز السابع بواقع 1710 وحدة، مقارنة مع 293 سيارة محققة بذلك وتيرة نمو سريعة.

ونجحت فيات في تحقيق مبيعات 1343 سيارة في مقابل 766 وحدة، لتحجز بذلك المركز الثامن، وأعقبتها شيري محققة بيع 1329 مركبة مقارنة بنحو 566 عربة.

ولحقت بي واي دي المجمعة محليا بقائمة الكبار محققة بيع 793 وحدة في مقابل 200 سيارة.

وحققت سيتروين مبيعات 522 سيارة أمنت لها المركز الحادي عشر، في مقابل 510وحدات، وتبعتها مواطنتها الفرنسية بيجو بإجمالي بيع 502 مركبات بدلا من 515 عربة.

وسجلت العلامة الصينية جولدن دراجون مبيعات 423 وحدة سيطرت بها على المركز الثالث عشر، مقارنة مع 142 مركبة.

وبحسب “أميك”، حققت العلامات الأخرى مبيعات وصلت إلى 2,468 وحدة بدلا من 3 آلاف و249 سيارة.