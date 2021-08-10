راية لخدمات مراكز الاتصالات تحقق 9.8 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، تراجعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 9.757 مليون جنيه، مقابل 20.656 مليون جنيه بالنصف المقارن، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 376.563 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 386.220 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 247.019 مليون جنيه، مقابل 265.163 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال النصف الأول إلى 129.544 مليون جنيه، مقابل 121.057 مليون جنيه بالنصف المناظر.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح الأساسي والمخفض 0.04 جنيه مقابل 0.08 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للخسارة مسجله صافي بقيمة 11.178 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.433 مليون جنيه أرباح بالفترة المقارنة.

وصعدت إيرادات راية لخدمات مراكز الاتصالات خلال نفس الفترة إلى 286.185 مليون جنيه مقابل 247.261 مليون جنيه بالفترة المقارنة.