ريلاينس إندستريز تستثمر 144 مليون دولار في امبري الأمريكية لتخزين الطاقة

– قالت الشركة الهندية العملاقة ريلاينس إندستريز اليوم الثلاثاء، إنها ستستثمر 144 مليون دولار في شركة امبري الأمريكية لتخزين الطاقة، بجانب الملياردير بيل جيتس وشركة إدارة الاستثمار بولسون اند كو وآخرين.

يأتي الاستثمار بعد أشهر من كشف ريلاينس عن خطة للطاقة الخضراء بقيمة عشرة مليارات دولار في مسعاها لأن تصبح شركة بلا انبعاثات كربونية بحلول 2035، مع خطط لبناء ‭‭‭’‬‬‬مصانع عملاقة‭‭‭’‬‬‬ في ‭‭‬‬‬جامناجار بولاية جوجارات الواقعة غرب الهند لإنتاج خلايا ووحدات شمسية، وبطاريات لتخزين الطاقة، وخلايا وقود وهيدروجين أخضر.

وقالت الشركة في بيان إن ريلاينس، عبر وحدتها المملوكة لها بالكامل ريلاينس نيو إنرجي سولار، ستشتري 42.3 مليون سهم من الأسهم الممتازة في امبري مقابل 50 مليون دولار.

وأضافت أن ريلاينس نيو إنرجي تجري أيضا محادثات مع امبري لإقامة منشأة كبيرة لتصنيع البطاريات في الهند.

وقالت الشركة التي يقودها أكثر الرجال ثراء في آسيا موكيش امباني إن أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بامبري، والمصممة لتدوم بين أربع ساعات و24 ساعة “ستخترق الحواجز الخاصة بالتكلفة وأمد التشغيل والأمان المرتبطة ببطاريات الليثيوم ايون المستخدمة في تطبيقات التخزين الثابتة للطاقة…”.