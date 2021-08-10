إيديتا توقع عقد قرض بقيمة 150 مليون جنيه من بنك كريدي أجريكول

رنا ممدوح _ وقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عقد قرض متوسط الأجل مع بنك كريدي أجريكول، تحصل الشركة بموجبه على قرض بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه مدته 7 سنوات. وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الغرض من القرض هو تمويل شراء خط إنتاج المخبوزات الجديد والمقرر تشغيله خلال الربع الأول من عام 2022.

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