الاتحاد للطيران تقلص خسائرها إلى 400 مليون دولار في النصف الأول

– قالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء، إنها قلصت خسائرها التشغيلية الأساسية بواقع النصف في النصف الأول من العام إلى 400 مليون دولار، بدعم من خفض القدرة الاستيعابية والتكاليف.

وقالت شركة الطيران في بيان إنها خفضت التكاليف التشغيلية 27 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار، والتي شملت تقليص الأسطول العامل للشركة مع وقف تحليق العديد من الطائرات.

ونقلت الاتحاد مليون مسافر بمتوسط إشغال للمقاعد 24.9 بالمئة خلال الفترة، انخفاضا من 3.5 مليون مسافر ونسبة إشغال للمقاعد بواقع 71 بالمئة في النصف الأول من 2020.