أسعار الذهب تعاود الصعود مع توقف مكاسب الدولار

– ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، وحفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبحت صعوده.

وزادت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1736 دولارا.

ونزل سعر الذهب أكثر من أربعة بالمئة في الجلستين الأخيرتين بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد.

والان يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر يوم الاثنين.

وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 989.65 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2618.71 دولار.