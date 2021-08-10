معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 5.4% في يوليو

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– أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع إلى 5.4 بالمئة في يوليو على أساس سنوي من 4.9 بالمئة في يونيو.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.2 بالمئة في يونيو.
وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018.
وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.
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