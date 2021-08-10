النفط يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل قيود كورونا في الصين وقوة الدولار

وكالات – هبطت أسعار النفط بما يزيد على 2% إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، موسعة خسائرها الحادة من الأسبوع الماضي في أعقاب ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف من أن قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في آسيا، وخصوصا الصين، قد تبطئ تعافيا عالميا للطلب على الوقود.

ومما زاد من أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات وبعد فيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.66 دولار، أو 2.4%، لتسجل عند التسوية 69.04 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولار للبرميل.

وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو. وفي أثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.

وخفضت بنوك استثمار كبرى في وول ستريت اليوم الاثنين توقعاتها للنمو في الصين بعد تباطؤ غير متوقع في نمو الصادرات ومخاوف من أن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا قد تقيد النشاط الاقتصادي.

وأعلنت الصين عن 125 إصابة جديدة بكوفيدا-19 اليوم الاثنين ارتفاعا من 96 قبل يوم.

وفي ماليزيا وتايلاند قفزت الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية.

وتباطأ نمو صادرات الصين بأكثر من المتوقع في يوليو بعد ظهور بؤر للإصابات بكوفيد-19 وفيضانات بينما كان نمو الواردات أضعف من المتوقع.

وهبطت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام الشهر الماضي وتراجعت بشدة عن المستويات القياسية المسجلة في يونيو 2020.

وتضررت أسعار النفط أيضا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في حوالي 3 أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الخضراء، مثل النفط، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.