الطلب على الوقود في الهند يرتفع 7.9% في يوليو

– ارتفع الطلب على الوقود في الهند 7.9% في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط اليوم الاثنين أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر إلى الطلب على النفط، بلغ 16.83 مليون طن الشهر الماضي.

وقفزت مبيعات البنزين 16.4% عن مستواها قبل عام إلى 2.63 مليون طن. والهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.