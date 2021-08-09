مال وأعمال

الاسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

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CairoBank

وكالات – تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي اليوم الاثنين لكنه ظل قريبا من أقوى مستوى له مقابل اليورو منذ فبراير 2020، مع تركيز المستثمرين على الوتيرة المحتملة لتقليص إجراءات التحفيز بعد اجتماع بنك إنجلترا المركزي وبيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية أظهر الاسترليني أداء متفوقا مع هبوط حاد في الإصابات بكوفيد-19 في المملكة المتحدة وارتفاع معدلات التطعيم وهو ما سمح للحكومة البريطانية بإلغاء معظم قواعد التباعد الاجتماعي.

وصعد الاسترليني مقابل اليورو على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ووصل يوم الجمعة إلى 84.70 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.

وتعكف أسواق العملات على تقييم تقرير الوظائف الأمريكي الذي دفع المستثمرين لتقديم موعد مراهناتهم على تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي لإجراءات التحفيز وأرسل الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية اليوم.

وعند الساعة 1640 بتوقيت جرينتش، كان الإسترليني منخفضا 0.20% مقابل العملة الخضراء عند 1.3845 دولار.

وأمام العملة الأوروبية تراجع بأقل من 0.1% إلى 84.79 بنس لليورو.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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