مخاوف تقليص التحفيز تدفع الذهب لأدنى مستوى في نحو 4 أشهر

وكالات – هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الاثنين، إذ زادت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.5% إلى 1736.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 1440 بتوقيت غرينتش.

وهبطت الفضة 7.5 بالمئة إلى أدنى مستوى فيما يزيد على 8 أشهر عند 22.50 دولار للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها إلى 3.1% عند 23.58 دولار.

وكان الذهب قد هبط بما يزيد على 2% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.16% إلى 981.58 دولار للأوقية، بعد أن كان سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر 2020.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2624.90 دولار.