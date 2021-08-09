الصحة: تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد

دوت الخليج – عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز” اجتماعًا، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان؛ لبحث سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش الاجتماع المحاور الرئيسية لتحسين التغدية الصحية لطلاب المدارس للعلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، من خلال إتاحة الوجبات الغذائية للطلاب والتي تمثل أكثر من 25% من احتياجاتهم اليومية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتي تتضمن توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقًا للمحدادات الصحية للطلاب، بناءً على نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنميا والسمنا والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار “100 مليون صحة”، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية.

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم في العمل بمنهجية للوصول إلى جميع الفئات وتوجيه الوجبات المفيدة لهم وفقًا لنظام علمي وصحي وطبي.

ونوهت الوزيرة إلى تولي المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة تحديد عناصر الوجبات المدرسية التي ستنتجها شركة “سايلو فودز”، أحد أذرع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك وفقًا للمحدادات الصحية لمختلف الفئات العمرية من طلاب المدارس.

وأكدت الوزيرة أهمية رفع الوعي لدى أولياء الأمور لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية للأبناء أثناء اليوم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لهم، لغرس أسس نمط الغذاء اليومي الصحي لدى الأسر.

كما أوصت الوزيرة خلال الاجتماع بضرورة إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس، وكذلك توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس والأماكن العامة لتوفير أغذية صحية وسليمة لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع شركة “سايلو فودز”، والتي “ستقود قاطرة ثقافة التغذية الصحية السليمة بمصر”، فضلاً عن التعاون مع الوزارات المعنية لتحسين جودة المنتجات الغذائية للأسر المصرية لتأسيس نظام صحي سليم لأفراد المجتمع.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين بالمدارس ضمن مبادرات الصحة العامة، وتقديم العلاج بالمجان، فضلاً عن تكثيف التوعية الصحية لهم بالوجبات والعناصر الغذائية اللازمة لحالتهم الصحية، مما يساهم في جعل المنظومة التعليمية قوامها الحياة الصحية السليمة للطالب والمعلم.

كما ناقشت الوزيرة سبل التعاون بين وزارة الصحة وشركة “سايلو فودز” في توفير الوجبات الغذائية اللازمة للأطفال الذين يعانون من مختلف الأمراض الوراثية، وإتاحتها من خلال مراكز علاج الأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية.

كما أكدت أنه جار تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية (معلمين، وإداريين، وعمال) بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد لحماية جميع أفراد العملية التعليمية من خطر الإصابة بالفيروس.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن برنامج التغذية المدرسية يغطي جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 4 ـ12 سنة في المدارس، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجاً والمحافظات والمناطق النائية في بعض المحافظات، لأكثر من 24 مليون طالب.

وأكد شوقي حرص الوزارة على الحفاظ على أمن وسلامة أبنائها طلاب المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف إجراءات الرقابة والإشراف، وتطبيق الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية، وتكليف الوزارات المعنية فيما بينها؛ لتقديم وجبات مدرسية تتسم بالأمن والسلامة، والتنوع، وتوافر الشروط الصحية، والاحتياجات الغذائية فيها مع التأكيد على الجودة، وتنفيذًا خطة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد، وفقًا لمعايير التغذية العالمية، وكذلك المعايير التربوية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستعمل على استغلال القنوات التعليمية (مدرستنا 1، ومدرستنا 2) في تكثيف التوعية عن الأكل الصحي المفيد، والوجبات الصحية المناسبة للفئة العمرية المناسبة طبقا لقاعدة بيانات “100 مليون صحة”، كما أكد أهمية التعاون مع وزارة الصحة في إعداد وحدات داخل المنهج الدراسي للتعريف بالتغذية الصحية السليمة، واحتياجات الجسم من بروتينات وفيتامينات ودهون.

وأكد الدكتور طارق شوقي ضرورة استغلال الأسطح، والأسوار داخل المدارس، وأن نموذج الفصول الذكية يصمم بشكل يناسب منافذ بيع الوجبات المدرسية الصحية بشكل وتصمصم يشد الطلاب.

ومن جهته، أكد اللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”، أنها تمتلك رؤية استراتيجية قوية لإنتاج الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وفقًا للمواصفات المطلوبة وبما لا يؤثر على السوق المحلية، مشيدًا بربط التغذية السليمة لطلاب المدارس بالخريطة الصحية والعلاجية بمصر لأول مرة لبناء منظومة غذائية صحية لأفراد المجتمع.