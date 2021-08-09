قطاع الأعمال: انتهاء الفحص المالي لتقييم زيادة رأسمال غزل المحلة لكرة القدم خلال أيام

دوت الخليج – ذكرت وزارة قطاع الأعمال العام أن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار شكل لجنة للأعمال الفحص المالي لتقييم الحصة العينية في زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم؛ للتأكد من صحة التقييم ومعاينة الموقع.

وأشار الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أنها قدمت، في الأول من أغسطس الجاري، ملفا “متكاملا” لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار يتضمن تقييم حقوق الانتفاع الخاصة بالاستاد وملحقاته وملاعب التدريب، والمعد بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري المصري، وكذلك الأوراق الخاصة بسند ملكية شركة غزل المحلة لهذه المنشآت، ليتولى قطاع الأداء الاقتصادي إجراء الفحص المالي والتأكد من صحة التقييم.

وتتوقع الوزارة أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوع واحد.

وذكر البيان أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير نادي غزل المحلة وزيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم بحوالي 200 مليون جنيه، تشمل حصة عينية بقيمة حق الانتفاع لمدة 20 عاما لاستاد كرة القدم وملحقاته وملاعب التدريب، بالإضافة إلى طرح عام وخاص من خلال بورصة الأوراق المالية.

وتوجهت وزارة قطاع الأعمال بالشكر لهيئة الاستثمار على سرعة تشكيل لجنة الفحص المالي لتقييم الحصة العينية ومعاينة الموقع.

وأشار الوزارة إلى أنها تعاقدت مع شركة برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتاب للاضطلاع بدور المستشار المالي الحصري ومدير الاكتتاب لطرح جزء من زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم ببورصة الأوراق المالية.