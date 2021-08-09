مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Rossiya Airlines القادمة من موسكو

دوت الخليج – استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5633 من طراز B747 قادمة من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 517 سائحا.

وكان في استقبال الطائرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ويورغي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ وعدد من المسئولين بمحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة .

وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه الملونة بأعلام مصر وروسيا واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار، كما تزينت صالة الوصول بأعلام البلدين ورسائل الحفاوة والترحيب بضيوف مصر، واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب وتقديم الورود والشيكولاتة وبعض الهدايا التذكارية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار.

وفي هذا السياق، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران أن عودة السياحة الروسية إلى مصر جاءت بفضل جهود ودعم القيادية السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني، وجميع شركاتها التابعة، طبقت الإجراءات الأمنية والاحترازية كافة بجميع المطارات المصرية؛ حيث أشاد بها جميع الوفود ولجان التفتيش التي زارت مصر خلال الفترة السابقة والتى أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، وتوج هذا الإنجاز بحصول 11 مطارا مصريا حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI .

ورحب وزير الطيران المدني بوصول أولى الرحلات الروسية اليوم من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة سواء على متن الناقل الوطني مصرللطيران أو شركات الطيران الروسية.