العاصمة الإدارية تعلن أسماء 24 شركة حصلت على تراخيص للأراضي أقل من 5 أفدنة

بكر بهجت _ أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أسماء الشركات التي حصلت على تراخيص للأراضي التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، والتي بلغ عددها 24 شركة.

وبحسب القائمة التي نشرتها الشركة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن الأراضي تقع في المنطقتين MU23 وRO7، لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة.

وتنوعت الأنشطة التي سيتم إقامتها على تلك الأراضي بين التجاري إداري سكني، والتجاري إداري، والتجاري فقط، والتعليمي متمثلا في إقامة حضانات ومدارس.